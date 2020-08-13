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Kaan Ayhan bilmecesi büyüyor: Transfer mahkemelik oldu

Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan'ın geleceği bilinmezliğini koruyor. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar 2 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan Kaan Ayhan'ın bu ücret Sassuolo tarafından yatırılmasına rağmen transferi gerçekleşmedi.

Haber Merkezi DHA
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş

Sassuolo Kulübü'nün 31 Temmuz'un bitimine 2 saat kala 2 milyon Euro'yu Fortuna Düsseldorf Kulübü'nün hesabına yatırmasına rağmen, Düsseldorf Kulübü paranın 1 Ağustos tarihinde hesaplarına ulaşmasından dolayı transferi kabul etmedi ve parayı yeniden Sassuolo Kulübü'nün hesabına iade etti. Bunun üzerine Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'u mahkemeye verirken, mahkeme sonuçlanmadan Kaan Ayhan'ın herhangi bir takıma transfer olamayacağı öğrenildi.

Fatih Terim istedi ancak bonservis verilemedi

Türkiye'den birçok teklif almasına rağmen "Türkiye'ye şu anda dönersem sadece Galatasaray forması giyerim" dediği öğrenilen Kaan Ayhan ise hem Galatasaray hem de Sassuolo ile prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak Galatasaray'ın 2 milyon Euro nakit bulamaması, Sassuolo'nun ise Düsseldorf'un iddiasına göre parayı geç yatırması nedeniyle milli futbolcu iki ekibin de yolunu tutamamış oldu.

  • Teknik direktör Fatih Terim'in hala kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan için mahkeme Düsseldorf lehine sonuçlanması halinde Galatasaray'ın yeniden devreye gireceği öğrenildi. Düsseldorf Kulübü ise oyuncuyu 3 milyon Euro'dan aşağı bırakmayı düşünmüyor.

Kaan Fransa'yı böyle avladı
Diğer

Kaan Fransa'yı böyle avladı

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda, A Milli Takımımız Türkiye, son dünya şampiyonu Fransa ile karşı karşıya geldi. 31. dakikada Kaan Ayhan şık bir kafa vuruşuyla Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi.

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