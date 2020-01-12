SÜPER LİG

Kadromuz şampiyonluk için yeterli

Teknik direktör Hüseyin Çimşir’e olan güvenini yineleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mevcut kadronun zirve şansı içinse, “Bu kadro savaşan, mücadelesi farklı bir kadro. Kadro şampiyonluk için yeterli midir? 38 oyuncu var, neden yeterli olmasın” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer iddiaları, mevcut kadro ve göreve getirdikleri teknik direktör Hüseyin Çimşir’le ilgili açıklamalarda bulundu. “Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in transfer talebi var mı?” sorusu üzerine, başkan Ağaoğlu, “Hoca zaten söyledi, transfer yapmak için transfer yapılmaz. Kulübümüzün gerçekleriyle örtüşen bir oyuncu olursa değerlendiririz. Hocanın şuraya adam alalım, buraya adam alalım dediği yok. Orta saha ve forvete bakıldığı zaman Türkiye’nin en güçlü orta sahası, forvet hattı gibi gözüküyor. Defans da zaaf var deniliyor ama ben bunun bir şekilde oyun sistemi ile izole edileceğine de inanıyorum. Bu tabii ki benim görüşüm, hocanın takdiri çok daha farklı olabilir” ifadelerini kullandı. Ahmet Ağaoğlu, kadrolarının şampiyonluk için yeterli olduğuna vurgu yaparak, “Bu kadro her şeye yeterli. Bu kadro savaşan bir kadro, kadronun mücadelesi farklı, bizim takım yapımız farklı. Kadro şampiyonluk için yeterli midir? 38 oyuncu var, neden yeterli olmasın. Şampiyonluk için yeterli olan kadrolarda aranan kriterlerin ne olduğunu bilmiyorum ama bu kadro geçen seneden beri zirve mücadelesi veriyor. O yarışın içerisinde. Belki Avrupa’yı, ligi ve kupayı bir arada götüremeyecek, orada zorlanacak bir kadro yapısı olarak değerlendirebilirdi ama Avrupa kupalarının da dışında kaldığımıza göre geriye kalan 17 maçı oynarlar herhalde” açıklamasını yaptı.

UĞURCAN’I, PREMİER LİG VE LİGUE 1 KULÜPLERİ İZLİYOR

Trabzonspor Başkanı, milli kalecileri Uğurcan Çakır’a İngiliz ve Fransız kulüplerinin ilgisi olduğunu açıklayarak, şöyle konuştu: “Minimum bir sene daha bizde. Bir sene daha derken 2020-2021 sezonu. Ondan sonra Uğurcan için de en doğru zaman olduğunu düşünüyorum ama nerede oynar, hangi ligde oynar, zaten Avrupa’nın ilk 5 liginden bir tanesinde oynayacak. Giderse oralara gidecek. Zaten Uğurcan’ı Premier Lig ve Ligue 1 kulüpleri izliyor. Bir iki İtalyan kulübünün de ilgisi olduğu, scoutların ilgisi olduğu söylendi ama oralardan bize ulaşan bir şey yok.”

HÜSEYİN ÇİMŞİR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilgili yapılan eleştirilere katılmadığına dikkati çeken Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Hoca zaten 1,5 senedir birinci yardımcı hoca olarak görev yaptı takımda. Oyuncularla ilişkileri zaten çok üst düzeyde olan bir teknik adam. Takımı, oyuncuları tanıyan bu 1,5 yıllık süreçte onlarla sürekli iç içe yaşayan bir insan. Orada fazla bir sıkıntı olmadı. Kaldığı yerden devam ediyor her şey. Oyuncularla ilişkileri son derece iyi. Hoca açısından da fazla bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Değişen fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Farklı bir takımdan, farklı bir ligden, farklı bir ülkeden gelmedi, takım içerisinde var olan bir insandı. Bir basamak yukarıdan devam ediyor kendisi.

Golcüler İkinci yarıyı bekliyor

Trabzonlu oyuncular
Trabzonlu oyuncular

  • Trabzonspor’un golcüleri Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme ikinci yarıyı sabırsızlıkla bekliyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın hücum hattını daha da üst seviyeye çıkarmak adına Antalya kampında bu bölgede oluşan eksiklikleri gidermek için yoğun bir mesai harcadı. Badou Ndiaye transferiyle de hücum hattında daha zengin bir kadroya sahip olan Trabzonspor, ilk yarıda attığı 35 golün üzerine çıkarak ikinci yarıda daha çok gol atmayı hedefliyor. Süper Lig’in ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da takımların en çok önlem alacağı oyuncuların başında gelen Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme forvet üçlüsü, ilk yarıda bordo-mavililerin attığı 35 golün 21’ne katkı sağlamıştı. Süper Lig’in ilk yarısını Sivasspor ile birlikte en çok gol atan takım olarak tamamlayan Karadeniz ekibinde en golcü ismi Sörloth, Alanyasporlu Cisse ile birlikte 12 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor’da Nwakaeme 5, Sturridge’nin ise 4 golü bulunuyor.

Mustafa Cengiz'den yapılandırma açıklaması: Yaraya merhem oldu
Mustafa Cengiz'den yapılandırma açıklaması: Yaraya merhem oldu

Cengiz, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen ocak ayı divan kurulu toplantısında TBB ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.Mustafa Cengiz, yapılandırma çalışmalarının geçen yılın ağustos ayında başladığını belirterek, şöyle konuştu;"Yapılandırma tamamen sorunlarımızı halletmedi. Yaraya merhem oldu. Ağustos sonu itibarıyla çok uzun yıllardır üzerimizde biriken çok ağır maddi yük artık nakit akışı anlamında sürdürülemez hale gelmişti. Buna sağ olsun devletimiz müdahale etti. İyi niyet esası üzerinden borçlarımızı 5 yıllık bir süreye yaydı. Gecikmiş ve öteleyemeyeceğimiz borçlara da nakit desteği verdi. O destek bu kredilendirmenin içine alındı. Ek bir teminat veya ipotek vermedik. Tam tersine 'Ada bizim kırmızı çizgimizdir. Asla teminat ve ipotek olarak vermeyiz.' dedik. Sağ olsun TBB de buna saygı gösterdi."Cengiz, yapılandırmayla ilgili ağustostan bu yana Emlak Konut ile yaptıkları Florya ve Riva anlaşmaları, eski başkanlardan Dursun Özbek'in getirdiği hacizlerin sorun oluşturduğunu belitti.Florya arazisinde Emlak Konut ile yaşadıkları sorunu sulh yoluyla çözdüklerini aktaran Cengiz, şunları kaydetti;"Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Mağrib ile maşrıb bir araya gelse, orta dünya ile üst dünya bir araya gelse o Florya'nın tapusu yeniden alınamazdı. Bu benim ya da yönetimimin değil Galatasaray camiasının gücü ve başarısıdır. 2016'daki bedel üzerinden Florya'yı geri aldık. Faiz ödeyeceğiz. Onu da yapılandırma anlaşmasının içine aldık. Buradan açıkça Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Yiğidi öldürün hakkını inkar etmeyin. Rakiplerimiz de bundan hemen heves edip 'Bize de verin.' diye saldırıda bulunmasın. Biz, kendi mülkümüzü ve evimizi aldık. Buna delalet eden herkese teşekkür ediyorum."Riva projesinde kısa sürede 190 milyon liralık satış gerçekleştirildiğini anlatan başkan Cengiz, "Riva ne kadar satılırsa, ne kadar başarılı olursa Florya o kadar güçlenecek. 1 milyar liraya yakın tahmini gelir, 508 milyon lira minimum gelir var. Biz büyüklerimizin bize miras bıraktığı değerleri koruyup geliştirdiğimize inanıyoruz. Bu projelerden elde edilecek gelirler, yapılandırmayı ödememize temel teşkil edecek." ifadelerini kullandı.Divan kuruluna "haciz" tepkisiMustafa Cengiz, eski başkanlardan Dursun Özbek'in kulübe getirdiği haczin divan kurulunda gündeme getirilmemesine tepki gösterdi;"Sonsuz enerji şahsıma ve yönetimimize ait değil. Bu arada bir haciz olayıyla karşılaştık. Divanda bir tek soru sorulduğunu görmedim. 'Birileri size çok ağır bir haciz koydu. Bu nedir, nasıldır, nasıl çözülür?' diyen olmadı. Bize teşekkür de gelmedi. Hatta teşekkür edenler yönetimci olmakla suçlandı. O nedenle insanlar hep ortaya sıcak konuştu. Bizim yönetim olarak buraya ihtiyacımız var. Ajandanız yoksa, maddi, siyasi ya da ticari ikinci bir planınız yoksa beklediğiniz tek şey takdir, teşekkürdür. Eğer teşekkür, vefa ve takdir göremezseniz yaptığınız sosyal hizmetin hiçbir anlamı yoktur."Yapılandırma anlaşmasının uzamasından dolayı 3 ay boyunca bankadaki hesaplarına bloke geldiğini aktaran Cengiz, şu ifadeleri kullandı;"Bizim nakit akışta ve ödemede hiçbir sorunumuz yok. 127 milyon lirayı haciz ve Emlak Konut nedeniyle yapılandırma bitmediği için 3 ay bankalarda kullanamadık. Herhangi bir nema alamadık. Bu gemiyi 3 ay sizlerin başını yere eğdirmeme adına mali anlamda nasıl yürüttüğümüzü bir Allah biliyor, bir de biz biliyoruz. Gerek profesyonel takımımızın ücretlendirmesi gerekse teknik ücretlendirme çok yüksek. Bunu indirmemiz gerek. Hiç kimsenin kanı sarı-kırmızı akıp bedava oynamıyor fakat bizim FIFA'lık hiçbir sürecimiz olmadı. Yapılandırma anlaşması, Galatasaray'ın çıkarlarına en uygun halde günlerce tek tek maddelerin üzerinden geçerek çözdüğümüz bir şeydir. Önüne gelen dağıtılan bir ulufe değildir. Buna uyan kulüpler girebiliyor. Biz buna uyuyoruz."Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, mali konularda adımlarını UEFA'ya göre attıklarını vurgulayarak, "UEFA Finansal Fair Play kriterleri bizim ana çizgimiz. Çifte denetlemeden geçiyoruz. Bizim bu konuda rakamlarla ilgili en ufak oynamamız yok. Lütfen halka açık bir şirketle ilgili tabirler kullanırken dikkatli olalım. Haklıysanız gelin bize anlatın, kendimizi düzeltelim. Sırf bize vurmak için birtakım rakamlar oluşturup Galatasaray'ı vurmayın. Biz bugün varız yarın yokuz ama Galatasaray baki. Galatasaray asla hileye, hurdaya, oyunu bozacak namertçe bir harekete girmez. Her zaman alnımız açık. Eğer bir hata varsa söyleyin düzeltelim" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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