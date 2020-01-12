Kadromuz şampiyonluk için yeterli

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer iddiaları, mevcut kadro ve göreve getirdikleri teknik direktör Hüseyin Çimşir’le ilgili açıklamalarda bulundu. “Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in transfer talebi var mı?” sorusu üzerine, başkan Ağaoğlu, “Hoca zaten söyledi, transfer yapmak için transfer yapılmaz. Kulübümüzün gerçekleriyle örtüşen bir oyuncu olursa değerlendiririz. Hocanın şuraya adam alalım, buraya adam alalım dediği yok. Orta saha ve forvete bakıldığı zaman Türkiye’nin en güçlü orta sahası, forvet hattı gibi gözüküyor. Defans da zaaf var deniliyor ama ben bunun bir şekilde oyun sistemi ile izole edileceğine de inanıyorum. Bu tabii ki benim görüşüm, hocanın takdiri çok daha farklı olabilir” ifadelerini kullandı. Ahmet Ağaoğlu, kadrolarının şampiyonluk için yeterli olduğuna vurgu yaparak, “Bu kadro her şeye yeterli. Bu kadro savaşan bir kadro, kadronun mücadelesi farklı, bizim takım yapımız farklı. Kadro şampiyonluk için yeterli midir? 38 oyuncu var, neden yeterli olmasın. Şampiyonluk için yeterli olan kadrolarda aranan kriterlerin ne olduğunu bilmiyorum ama bu kadro geçen seneden beri zirve mücadelesi veriyor. O yarışın içerisinde. Belki Avrupa’yı, ligi ve kupayı bir arada götüremeyecek, orada zorlanacak bir kadro yapısı olarak değerlendirebilirdi ama Avrupa kupalarının da dışında kaldığımıza göre geriye kalan 17 maçı oynarlar herhalde” açıklamasını yaptı.

UĞURCAN’I, PREMİER LİG VE LİGUE 1 KULÜPLERİ İZLİYOR

Trabzonspor Başkanı, milli kalecileri Uğurcan Çakır’a İngiliz ve Fransız kulüplerinin ilgisi olduğunu açıklayarak, şöyle konuştu: “Minimum bir sene daha bizde. Bir sene daha derken 2020-2021 sezonu. Ondan sonra Uğurcan için de en doğru zaman olduğunu düşünüyorum ama nerede oynar, hangi ligde oynar, zaten Avrupa’nın ilk 5 liginden bir tanesinde oynayacak. Giderse oralara gidecek. Zaten Uğurcan’ı Premier Lig ve Ligue 1 kulüpleri izliyor. Bir iki İtalyan kulübünün de ilgisi olduğu, scoutların ilgisi olduğu söylendi ama oralardan bize ulaşan bir şey yok.”

HÜSEYİN ÇİMŞİR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilgili yapılan eleştirilere katılmadığına dikkati çeken Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Hoca zaten 1,5 senedir birinci yardımcı hoca olarak görev yaptı takımda. Oyuncularla ilişkileri zaten çok üst düzeyde olan bir teknik adam. Takımı, oyuncuları tanıyan bu 1,5 yıllık süreçte onlarla sürekli iç içe yaşayan bir insan. Orada fazla bir sıkıntı olmadı. Kaldığı yerden devam ediyor her şey. Oyuncularla ilişkileri son derece iyi. Hoca açısından da fazla bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Değişen fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Farklı bir takımdan, farklı bir ligden, farklı bir ülkeden gelmedi, takım içerisinde var olan bir insandı. Bir basamak yukarıdan devam ediyor kendisi.

Golcüler İkinci yarıyı bekliyor

Trabzonspor’un golcüleri Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme ikinci yarıyı sabırsızlıkla bekliyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın hücum hattını daha da üst seviyeye çıkarmak adına Antalya kampında bu bölgede oluşan eksiklikleri gidermek için yoğun bir mesai harcadı. Badou Ndiaye transferiyle de hücum hattında daha zengin bir kadroya sahip olan Trabzonspor, ilk yarıda attığı 35 golün üzerine çıkarak ikinci yarıda daha çok gol atmayı hedefliyor. Süper Lig’in ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da takımların en çok önlem alacağı oyuncuların başında gelen Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme forvet üçlüsü, ilk yarıda bordo-mavililerin attığı 35 golün 21’ne katkı sağlamıştı. Süper Lig’in ilk yarısını Sivasspor ile birlikte en çok gol atan takım olarak tamamlayan Karadeniz ekibinde en golcü ismi Sörloth, Alanyasporlu Cisse ile birlikte 12 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor’da Nwakaeme 5, Sturridge’nin ise 4 golü bulunuyor.