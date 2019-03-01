Kagawa ve Gökhan Gönül maç kadrosunda yok

Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in Kayserispor maçı kadrosu şöyle;
"Karius, Utku, Ersin, Caner, Rıdvan, Adriano, Vida, Mirin, Roco, Medel, Atiba, Ljajic, Muhayer, Dorukhan, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Larin, Mustafa Güven, Burak"
Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül’ün adale sakatlıkları nedeniyle yer almadığı takımımızın İ.M. Kayserispor maçı kadrosu:
Karius
Utku
Ersin
Caner
Rıdvan
Adriano
Vida
Mirin
Roco
Medel
Atiba
Ljajic
Muhayer
Dorukhan
Oğuzhan
Quaresma
Lens
Larin
Mustafa
Güven
Burak#Beşiktaş pic.twitter.com/9fFY9oWjBs
Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül’ün adale sakatlıkları nedeniyle yer almadığı takımımızın İ.M. Kayserispor maçı kadrosu:
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