SÜPER LİG

Kagawa ve Gökhan Gönül maç kadrosunda yok

Beşiktaş'ta Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül adale sakatlıkları nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kagawa, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıkmıştı.

Kagawa, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıkmıştı.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Kayserispor maçı kadrosu şöyle;

  • "Karius, Utku, Ersin, Caner, Rıdvan, Adriano, Vida, Mirin, Roco, Medel, Atiba, Ljajic, Muhayer, Dorukhan, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Larin, Mustafa Güven, Burak"


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