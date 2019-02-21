Kameni: Fenerbahçe'de kalmam imkansız

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı olan Carlos Kameni, İspanya basınına verdiği röportajda, "Umarım, bu yaz Fenerbahçe'den ayrılabilirim" dedi ve takımda yaşadıklarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kulandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Carlos Kameni'yle özel bir röportaj gerçekleştirdi. "Kameni'nin cehennemi" başlığıyla verilen haberde, 35 yaşındaki eldivene mobbing uygulandığı iddia edildi.
Kameni'nin verdiği röportajdan öne çıkanlar ise şöyle;
"Aykut Kocaman herhangi bir neden göstermeden beni dışladı ve kadronun dışında bıraktı. Sonra Cocu geldi, ben yine oynayamadım. Antrenmanımı yapıp ardından eve gidiyorum. Moral bozucu bu olaylara rağmen futbolu bırakmayı düşünmüyorum. İspanya'ya dönmek istiyorum. Umarım, bu yaz Fenerbahçe'den ayrılabilirim. Bu şekilde 1 yıl daha geçirmek benim için imkansız."
Geçen sezonun başında Malaga'dan transfer edilen Kameni'nin sarı-lacivertlilerle 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'den yılık 2,2 milyon euro ücret alan Kameni'nin devre arasında kendisini isteyen kulüpleri geri çevirdiği ifade edilmişti.
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