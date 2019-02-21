Kameni: Fenerbahçe'de kalmam imkansız

İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Carlos Kameni'yle özel bir röportaj gerçekleştirdi. "Kameni'nin cehennemi" başlığıyla verilen haberde, 35 yaşındaki eldivene mobbing uygulandığı iddia edildi.

Kameni'nin verdiği röportajdan öne çıkanlar ise şöyle;

"Aykut Kocaman herhangi bir neden göstermeden beni dışladı ve kadronun dışında bıraktı. Sonra Cocu geldi, ben yine oynayamadım. Antrenmanımı yapıp ardından eve gidiyorum. Moral bozucu bu olaylara rağmen futbolu bırakmayı düşünmüyorum. İspanya'ya dönmek istiyorum. Umarım, bu yaz Fenerbahçe'den ayrılabilirim. Bu şekilde 1 yıl daha geçirmek benim için imkansız."





Geçen sezonun başında Malaga'dan transfer edilen Kameni'nin sarı-lacivertlilerle 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'den yılık 2,2 milyon euro ücret alan Kameni'nin devre arasında kendisini isteyen kulüpleri geri çevirdiği ifade edilmişti.

Kameni Fenerbahçe'den ayrılmamak için her şeyi yapıyor Aykut Kocaman’ın teknik direktörlüğü döneminde La Liga ekibi Malaga’dan bedelsiz olarak alınan Kameni ile 3 yıllık sözleşme yapılmıştı. Kamerunlu kaleci sarı lacivertlilerdeki ilk sezonunda beklentilerin çok altında kalırken bu sezon kadroda kendine yer bulamadı. Takımdan gönderilmek istenen ve önüne birçok teklif getirilen oyuncu ayrılmamakta ısrarcı.31 Ocak günü transfer yasağını kaldırtan Eskişehirspor’un kadrosuna katmak için teklif yaptığı tecrübeli kaleci ücretinin büyük bir bölümünün Fenerbahçe tarafından ödenmesi önerisine rağmen 1. Lig'de oynamak istememesi sebebiyle bu teklifi reddetti. Sarı lacivertlilerden 2 milyon 200 bin Euro yıllık ücret alan Kameni’nin sözleşmesi bitene kadar takımdan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdiği ifade edildi.Suudi Arabistan kulüplerine de önerilen oyuncunun İstanbul’dan ayrılmak istemediği için bu öneriye de yanaşmadığı aktarıldı. Ayrılmak istememesi ve sözleşmesinin çok yüksek rakamları kapsaması sebebiyle Fenerbahçe yönetimini çaresiz bırakan Kameni’nin önümüzdeki günlerdeki durumu merak konusu oldu.Kameni Fenerbahçe formasını 16 kez giydi. 34 yaşındaki kaleci bu mücadelelerde kalesinde toplam 20 gol gördü.#ANALİZVolkan Demirel'in yerine Carlos Kameni: Fenerbahçe'nin yeni kalecisi, Barcelonalıların kabusu olmuştu...➡️https://t.co/ICU0XbzLjp pic.twitter.com/KdqyiENNCa— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 4 Temmuz 2017



