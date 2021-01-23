Karabükspor'un eski yıldızı hayatını kaybetti

İki sezon Karabükspor forması giyen ve hızıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çeken Shelton merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen ALS hastalığına yakalanmıştı.

Rusya takımı Volga’da 78 numaralı formayı giyerek Karabük sevgisini gösteren Jamaikalı futbolcu iki yıldır sürdürdüğü ALS hastalığı ile mücadelesini kaybetti.

Shelton’un vefat haberinin ardından tüm sevenleri sosyal medya hesabından başsağlığı mesajları paylaştı.

İHA Shelton, Süper Lig'de çıktığı 47 maçta 10 gol atarken 9 da asist kaydetmişti.