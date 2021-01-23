Spor Karabüksporun eski yıldızı hayatını kaybetti
SÜPER LİG

Karabüksporlu eski futbolcu Shelton kaç yaşında hayatını kaybetti?

Karabükspor'un eski yıldızı hayatını kaybetti

Süper Lig’de 2011-2013 yılları arasında Kardemir Karabükspor’da forma giyen ve iki yıl önce Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Luton Shelton, 35 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Shelton 2018 yazında futbolu bırakmıştı.
Shelton 2018 yazında futbolu bırakmıştı.

İki sezon Karabükspor forması giyen ve hızıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çeken Shelton merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen ALS hastalığına yakalanmıştı.

Rusya takımı Volga’da 78 numaralı formayı giyerek Karabük sevgisini gösteren Jamaikalı futbolcu iki yıldır sürdürdüğü ALS hastalığı ile mücadelesini kaybetti.

Shelton’un vefat haberinin ardından tüm sevenleri sosyal medya hesabından başsağlığı mesajları paylaştı.

İHA
Shelton, Süper Lig'de çıktığı 47 maçta 10 gol atarken 9 da asist kaydetmişti.

Süper Lig'in eski yıldızı ALS hastalığına yakalandı
SPOR
Süper Lig'in eski yıldızı ALS hastalığına yakalandı
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