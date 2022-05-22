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Karagümrük-Alanyaspor maçında duygusal anlar

Süper Lig'in son haftasında oynanan Karagümrük-Alanyaspor maçında duygusal anlar yaşandı. Tecrübeli hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki son maçında sahadakilerle tek tek vedalaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karagümrük-Alanyaspor maçında duygusal anlar
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Süper Lig'de uzun süredir görev yapan Fırat Aydınus, sezonun son maçıyla birlikte hakemliğe veda etti.

Karagümrük-Alanyaspor maçında düdük çalan tecrübeli hakem mücadele sonunda iki takımın futbolcuları ve hocalarıyla tek tek görüşerek sarıldı.

  • Fırat Aydınus'un sezon içerisinde hakem listesinden adı çıkarılmış sonrasında ise yeniden eklenmişti.
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