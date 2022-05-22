Karagümrük-Alanyaspor maçında duygusal anlar

Süper Lig'de uzun süredir görev yapan Fırat Aydınus, sezonun son maçıyla birlikte hakemliğe veda etti.
Karagümrük-Alanyaspor maçında düdük çalan tecrübeli hakem mücadele sonunda iki takımın futbolcuları ve hocalarıyla tek tek görüşerek sarıldı.
- Fırat Aydınus'un sezon içerisinde hakem listesinden adı çıkarılmış sonrasında ise yeniden eklenmişti.
🔚 Fırat Aydınus, profesyonel hakemlik kariyerinde son kez düdük çaldı! #beINSPORTS pic.twitter.com/uovWECiAgq
🔚 Fırat Aydınus, profesyonel hakemlik kariyerinde son kez düdük çaldı! #beINSPORTS pic.twitter.com/uovWECiAgq— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 22, 2022