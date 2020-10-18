Haliç derbisinde kazanan yok

Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı ağırladı. Olimpiyat Stadı’nda yapılan bakım çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını oynadığı Kadıköy Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Karagümrük'ün golünü 45+2. dakikada Sobiech attı. Kasımpaşa'ya eşitliği getiren golü 47. dakikada Aytaç Kara kaydetti.
Jimmy Durmaz 5 dakikada kırmızı gördü
Kırmızı-siyahlı ekipte 69. dakikada oyuna giren Jimmy Durmaz, 74. dakikada rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
- 1-1 sona eren maçın ardından Karagümrük puanını 8'e, Kasımpaşa ise 7'ye yükseltti.
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