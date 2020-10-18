SÜPER LİG

Karagümrük Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Haliç derbisinde kazanan yok

Süper Lig'de 59 yıllık aranın ardından Haliç derbisi heyecanı yaşandı. Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa'yı Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya getiren mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İki takım futbolcularının hava topu mücadelesi.

İki takım futbolcularının hava topu mücadelesi.

Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı ağırladı. Olimpiyat Stadı’nda yapılan bakım çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını oynadığı Kadıköy Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Karagümrük'ün golünü 45+2. dakikada Sobiech attı. Kasımpaşa'ya eşitliği getiren golü 47. dakikada Aytaç Kara kaydetti.

Jimmy Durmaz 5 dakikada kırmızı gördü

Kırmızı-siyahlı ekipte 69. dakikada oyuna giren Jimmy Durmaz, 74. dakikada rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  • 1-1 sona eren maçın ardından Karagümrük puanını 8'e, Kasımpaşa ise 7'ye yükseltti.



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