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Kasımpaşa'da Cihat Arslan ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'in 2. haftasında göreve getirdiği teknik direktör Cihat Arslan ile 10. haftanın ardından yollarını ayırdığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşada Cihat Arslan ile yollar ayrıldı
Cihat Arslan

Süper Lig'de yaprak dökümü devam ediyor. Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan’a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."

  • Ligin 2. haftasında göreve gelmişti
  • Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'in 2. haftasında Cihat Arslan'ı göreve getirmişti. Takımıyla 9 maça çıkan Arslan; 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybetti

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