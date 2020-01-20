SÜPER LİG

Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi kısa sürdü

Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, 6-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti sonrası görevinden istifa etti.

Haber Merkezi AA
49 yaşındaki teknik adam Kasımpaşa'da beklentileri karşılayamadı

49 yaşındaki teknik adam Kasımpaşa'da beklentileri karşılayamadı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübündeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa'ya gelecek maçlarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Geçen aralık ayının başında göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 5 lig maçına çıktı. Havutçu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1 galibiyet alırken 4 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Kasımpaşa, Havutcu idaresinde Ziraat Türkiye Kupası'nda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

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