SÜPER LİG

Kasımpaşalı Diagne'den şampiyonluk açıklaması

Kasımpaşa formasıyla bu sezon başarılı bir performansa imza atan golcü futbolcu Mbaye Diagne, şampiyonluk yarışında Başakşehir'i zorlayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Mbaye Diagne ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.

Mbaye Diagne ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

15 haftada attığı 16 golle gol krallığında zirvede olan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, önemli açıklamalarda bulundu. Güneş'e konuşan yıldız futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"VAR'ı hiç sevmiyorum"
  • Ben oyunun durmasını hiç sevmem. Oyun akışını kaybediyor. Aynı zamanda çok fazla kullanılıyor. Bir gol veriliyor. Ardından gol olup olmadığına bakılıyor, bekleme yapılıyor. Gol veriliyor sonra iptal ediliyor. Bir el veriliyor ama topun ele çarpması çok önemli bir pozisyon olmuyor. Bu sefer hakem çok bekleme olduğu için mecburiyetten eli veriyor. Daha doğrusu vermek mecburiyetinde kalıyor. Ya da vermiyor. Açıkcası hiç sevmiyorum.

"Şampiyonluk yolunda onları zorlarız"

  • Başakşehir'in performansı çok iyi. Ben çok beğeniyorum. Tabii ki böyle bir takım her maçı kazanacak diye bir şey yok. Tabii ki onlar da kaybedecekler ve şampiyonluk yolunda onları biz zorlarız diyebilirim. Çünkü onların hemen arkasındayız ve şu anda ligde en formda takımlar onlar ve biz.

"Bize transfer olsana diyorlar"

  • Bize transfer olsana Diagne Beni sokakta gören herkes kendi takımına transfer olmamı istiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalı insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor ve ardından 'Bize transfer olsana' diyorlar. Ben de sadece gülmekle yetiniyorum. Sözleşmemi 2021'e kadar uzattım. Kasımpaşa'da futbola adeta yeniden başladım. Kariyerimi tekrar ayağa kaldıran bu kulüpte başarılar yakalamak istiyorum.

Kasımpaşa'dan görülmemiş sözleşme kararı
Kasımpaşa'dan görülmemiş sözleşme kararı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, ilginç bir harekete imza attı.İstanbul temsilcisi, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bütün oyuncuların sözleşmelerinin 2021'e kadar uzatıldığı duyurulu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021'e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır.

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