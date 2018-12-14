Kasımpaşalı Diagne'den şampiyonluk açıklaması

15 haftada attığı 16 golle gol krallığında zirvede olan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, önemli açıklamalarda bulundu. Güneş'e konuşan yıldız futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Ben oyunun durmasını hiç sevmem. Oyun akışını kaybediyor. Aynı zamanda çok fazla kullanılıyor. Bir gol veriliyor. Ardından gol olup olmadığına bakılıyor, bekleme yapılıyor. Gol veriliyor sonra iptal ediliyor. Bir el veriliyor ama topun ele çarpması çok önemli bir pozisyon olmuyor. Bu sefer hakem çok bekleme olduğu için mecburiyetten eli veriyor. Daha doğrusu vermek mecburiyetinde kalıyor. Ya da vermiyor. Açıkcası hiç sevmiyorum.

"Şampiyonluk yolunda onları zorlarız"

Başakşehir'in performansı çok iyi. Ben çok beğeniyorum. Tabii ki böyle bir takım her maçı kazanacak diye bir şey yok. Tabii ki onlar da kaybedecekler ve şampiyonluk yolunda onları biz zorlarız diyebilirim. Çünkü onların hemen arkasındayız ve şu anda ligde en formda takımlar onlar ve biz.

"Bize transfer olsana diyorlar"

Bize transfer olsana Diagne Beni sokakta gören herkes kendi takımına transfer olmamı istiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalı insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor ve ardından 'Bize transfer olsana' diyorlar. Ben de sadece gülmekle yetiniyorum. Sözleşmemi 2021'e kadar uzattım. Kasımpaşa'da futbola adeta yeniden başladım. Kariyerimi tekrar ayağa kaldıran bu kulüpte başarılar yakalamak istiyorum.