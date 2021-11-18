Katar'a iki final kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ’ı 2-1 mağlup etti ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı. Ay-yıldızlı ekip, Mart 2022’de oynanacak play-off maçlarıyla, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar’ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası için son biletlerden birini almaya çalışacak. Play-off’larda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022’de yapılacak. Play-off yarı final maçları, seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

Seri başı olamadık

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00’da İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek. Play-off etabında, Avrupa Elemeleri’nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelen 2 ekip mücadele edecek. Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım, 4’erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım, kura çekiminde seri başı olmayacak.

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İtalya ve Portekiz olası rakipler

Milli takımın muhtemel rakipleri, seri başı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Türkiye ile birlikte ikinci torbada yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya’dan oluştu. Çekya ve Avusturya, Uluslar Ligi’nden playoff’a katılma hakkı elde etti. Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.