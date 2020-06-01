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Kayode idmana çıkmadı takıma veda mesajı gönderdi

Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Kayode'nin idmana çıkmadığı ve takıma veda mesajı gönderdiği bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Kayode Shakhtar Donetsk'ten kiralanmıştı.

Kayode Shakhtar Donetsk'ten kiralanmıştı.

Gaziantep Futbol Kulübü’nde sabah antrenmanına katılmayan isimlerden Kayode’nin tüm takımın bulunduğu ortak WhatsApp gurubuna bir veda mesajı gönderdiği bildirildi.

"Yolculuğuma son vermek zorundayım"


Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre 27 yaşındaki futbolcunun arkadaşlarına şu mesajı gönderdi;

  • “Koç’a (Sumudica) ve ekibine bana olan sevginiz ve çabalarınız için teşekkür etmek istiyorum. Bize yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Böyle bir ekiple beraber çalıştığım için gurur duyuyorum. Tüm antrenör ekibine, personele, doktorlara, iyi ve kötü zamanlarda yaptığınız her şey için fizyoterapiste teşekkür ediyorum. Şimdi yolculuğa son vermek zorundayım. Çünkü artık sözleşmem devam etmiyor. Bu yüzden veda ve iyi şanslar demek zorundayım."

Antep ekibiyle çıktığı 24 maçta 9 gol atarken, 7 de asist kaydetti.
Antep ekibiyle çıktığı 24 maçta 9 gol atarken, 7 de asist kaydetti.

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