Kayserispor Fenerbahçe’ye kaybetmiyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile sahasında karşılaşan ve 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 4 maçta mağlup olmazken son 6 maçta ise 1 kez yenildi.

Sarı kırmızılılar, 5 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında 3 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi elde etti. Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 maç ve neticeleri şu şekilde:

Kayserispor-Fenerbahçe: 0-0 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.Maçtan dakikalar;9. dakikada Mensah’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun soluna yatarak direk dibinde topu çeldi.26. dakikada Lopes sağdan ortaladı. Arka direkte Emre kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.34. dakikada Kayserispor, Lopes’in kafa vuruşu ile golü buldu. Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR’ın uyarısı ile pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.39. dakikada Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sol ayağı ile sert bir şut çıkardı. Top, üstten az farkla auta gitti.55. dakikada kendi yarı alanında Hasan Hüseyin Acar'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Kravets, Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde topla buluştu. Topu sürerek ceza sahasına giren Kravets'in sert şutunda, kalesini terk eden Harun Tekin'e çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.77. dakikada Alper Potuk'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Lung soluna giden topu son anda çıkardı. Kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinde auta gitti.90+3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık ara pasında, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vedat Muric'in şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.Maç Sonucu#HesKabloKayserispor 'umuz 0-0 Fenerbahçe pic.twitter.com/hgB8ajkGiU— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) 14 Ocak 2020 MS | 0-0#KYSvFB pic.twitter.com/MizCT3l7wn— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 14 Ocak 2020

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0 (Türkiye Kupası)

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Fenerbahçe-Kayserispor 2-3

2017/2018 Kayserispor-Fenerbahçe 0-5

2017/2018 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3