Kayseri'de kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 12. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 10'a, Trabzonspor ise 14'e yükseltti.
Gelecek hafta bordo-mavililer sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Antalyaspor'un misafiri olacak.
Karşılaşmanın dakika dakika özeti
12. dakikada Fernandes’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan son anda topu köşeden çıkardı.
13. dakikada sol kanattan Baker’in kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa yükselen Hugo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
23. dakikada Bilal’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ekuban’ın kafa vuruşunda kaleci Doğan topun sahibi oldu.
25. dakikada Lennon’un sağ kanattan içeri çevirdiği topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
44. dakikada Fernandes’in sol kanattan kullandığı serbest atışta topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Sapunaru’nun şutunda Marlon topu çizgiden çıkardı.
- Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
55. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Attamah’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Lennon, topu müsait durumdaki Fernandes’e çıkardı. Fernandes’in sert şutunda kaleci Uğurcan topu güçlükle kornere tokatladı.
71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon, ceza sahası içerisindeki Henrique’yi topla buluşturdu. Henrique’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
84. dakikada savunmanın arkasına sarkan Muğdat’ın pasıyla topla buluşan Hasan Hüseyin’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın kucağında kaldı.
- Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
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