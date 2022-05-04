Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Kayserisporda kritik eksik Kupa rövanşında oynamayacak
FUTBOL FUTBOL

Kayserispor’da kritik eksik: Kupa rövanşında oynamayacak

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un defans oyuncularından Mert Çetin'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kayserispor’da kritik eksik: Kupa rövanşında oynamayacak
Kayserispor, Süper Lig'de 43 puanla 15. sırada bulunuyor.

Süper Lig’in 35. haftasında Kayseri’de oynanan Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Çetin’in durumu belli oldu.

Ayak bileğinden sakatlanan Mert Çetin’in bu hafta oynanacak Gaziantep FK maçında ve önümüzdeki hafta içi Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında takımındaki yerini alamayacak. Beşiktaş maçının 57. dakikasında oyundan çıkan ve yerini Uğur Demirok’a bırakan Mert Çetin’in tedavisine başlandı. Kadir Has tesislerine koltuk değnekleri ile gelen Mert Çetin’in tedavisine başlandı.

  • Mert Çetin, ara transferde İtalya’nın Verona takımından kiralanmıştı. Stoper mevkiinde oynayan Mert sarı kırmızılı forma ile 10 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıkmıştı.
Twitter ücretli mi olacak?

Twitter ücretli mi olacak?

​Elon Musk'tan yeni açıklama geldi.
Finallerin adamı

Finallerin adamı

Liverpool, Devler Ligi'nde sürprize izin vermedi.
Osmanlı paraları internette satışa çıkarıldı: 50 milyon lira istiyorlar

​Türkiye'nin karadaki yeni muhafızı: Üst düzey zekaya sahip olacak.

​Putin'in masada 3 senaryosu var.

Projede geri sayım başladı​: Süre 30 dakikaya düşecek.

Bursaspor <br>tarih yazdı

Bursaspor
tarih yazdı

​Temsilcimiz EuroCup'ta finale yükseldi.

​MSB: Zeytindalı Harekât Bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi.

​Bayram tatilini fırsat bilip ormana akın ettiler.

​12 yaşındaki çocuğu sırtından vurarak öldürdü.

Balistik füzeyi Japonya'ya doğru fırlattılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.