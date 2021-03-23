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Kayserisporlu futbolcu Campanharo sezonu kapattı

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sezonu kapattığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Kayserisporlu futbolcu Campanharo sezonu kapattı
Campanharo'nun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor’un deneyimli futbolcusu Gustavo Campanharo, ligin 26. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sağ dizinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Dizinde eklem içi ödem oluşan Campanharo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sezonu kapattığını söyledi.

"Her zamankinden daha güçlü olacağım"


Üzgün olduğunu belirten Campanharo, "Benim için sezonun sona ermesi üzücü ama hepinizden gelen destek için çok memnunum. Kayseri artık benim evim. Her zamankinden daha güçlü olacağım. Şimdi Süper Lig'de en iyi sonuçlar için tezahürat yapan bir taraftar olacağım. Herkese teşekkürler" dedi.

  • Brezilyalı futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile 24 lig maçında forma giyerek, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

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