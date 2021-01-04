Kenan Özer'den önemli katkı: Takımın nöbetçi golcüsü oldu

Önceki sezon TFF 1. Lig'de mücadele ederken MKE Ankaragücü'nden Gaziantep FK'ye transfer olan 33 yaşındaki tecrübeli forvet Kenan Özer, şampiyonluk yaşadığı Gaziantep temsilcisiyle 2 sezondur Süper Lig'de boy gösteriyor.

Geçen sezon 29 maçta görev alıp 3 gol atan Özer, bu sezon ise geçen yılın istatistiklerini şimdiden yakaladı. Geride kalan 15 lig maçının kadrosunda kendisine yer bulan ancak 7'sinde ilk 11'de şans bulan Kenan Özer, bu maçların sadece birinde karşılaşmanın son düdüğüne kadar sahada kalabildi. Geride kalan 15 lig müsabakasında 575 dakika forma şansı yakalayan Özer, maç başına 38 dakika süre ortalamasını buldu.

Takımına katkı sağlıyor

Mücadeleci yapısıyla dikkati çeken Kenan Özer, bu sezon 3 gol atarken, son olarak oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da takım arkadaşı Kevin Mirallas'ın golünü hazırlayan isim oldu.

Bu sezon Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarında da rakip fileleri havalandıran Kenan Özer, 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında da karşılaşmanın skorunu belirleyen frikik golüne imzasını attı.

Erzurum deplasmanında da 1 puanın alınmasında etkili rol oynayan Kenan Özer, bu sezon yedek kulübesinden takımına en çok katkı sağlayan isim oldu.

"Var gücümle takımıma katkı sağlamak istiyorum"

Kenan Özer, takımın iyi bir arkadaşlık ve aile ortamına sahip olduğunu söyledi.

Bu durumun takımın ve bireysel olarak her oyuncunun performansına olumlu anlamda katkı sağladığını aktaran Özer, şöyle konuştu:

"Benim için sahada ne kadar kaldığım önemli değil, önemli olan sağladığım katkı. İster bir dakika ister 90 dakika görev verilsin, ben her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Bunun en önemlisi de benim performansımdan ziyade takımımızın alacağı sonuçlardır. Ben var gücümle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Daha iyilerini yapabilmek için çok daha fazla çalışacağım."

2020'nin en golcüsü belli oldu: 14 golle zirvede yer aldı Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci devre maçları ile 2020-2021 sezonunda ilk 15 hafta müsabakalarının oynandığı 2020 yılında, Süper Lig'de 303 müsabaka yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanmaya başlandıktan sonra ertelenen müsabakalar daha sonra seyircisiz devam edildi.Bu sene içinde oynanan maçların 223'ü bir takımın galibiyetiyle tamamlanırken, 80 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda 833 gol atıldı.En başarılı Beşiktaş2020 yılı içinde 31 maça çıkan Beşiktaş, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle tamamladığı müsabakalarda topladığı 60 puanla en başarılı ekip olarak dikkati çekti.Siyah-beyazlı ekibi 58 puanla Galatasaray, 55 puanla Aytemiz Alanyaspor ve 53 puanlı Trabzonspor takip etti.Ligde iki sezon da yer alan ekipler içinde 25 puanda kalan Yukatel Denizlispor, 28 puanlı Yeni Malatyaspor ile 32'şer puanlı Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü en başarısız takımlar oldu.Henüz 14 maça çıkan Atakaş Hatayspor, 24 puanlık performansıyla Yukatel Denizlispor'dan sadece 1 puan az topladı.En golcü takım da BeşiktaşBeşiktaş'ın attığı 61 golle en golcü ekip konumunda olduğu 2020 yılında, Galatasaray ve Trabzonspor 57'şer, Aytemiz Alanyspor ile Medipol Başakşehir ise 54'er gole imza attı.Ligin yeni ekipleri dışında en az gol atan ekip konumundaki Gençlerbirliği, 2020 yılında sadece 25 gol kaydetti.En golcü isim MaximTakımların kendi kalelerine gönderdiği 16 golün dışında atılan 817 golde 276 ismin imzası bulunuyor.Toplam 14 futbolcu iki farklı takımda gol sevinci yaşadı. 2020 yılı içinde 14 gol atan Gaziantep FK'den Alexandru Maxim en golcü isim olurken, Rumen futbolcuyu 13 gole ulaşan Galatasaray ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Adem Büyük, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'de mücadele eden Papiss Cisse, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve Çaykur Rizespor'dan Milan Skoda takip etti.Kulüplere müjde: TFF yayıncı kuruluşla anlaştı



