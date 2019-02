Kendi kalesine en hızlı golü attı

Bayern Münih, Bundesliga'nın 22. hafta açılış maçında WWK Arena'da Augsburg'a konuk oldu.

Augsburg'un, 13. saniyede Leon Goretzka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih 17. dakikada Kingsley Coman'ın topu kaleye göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip 24. dakikada Ji Dong-Won'un meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru 2-1 yaptı. Bayern Münih bu gole 45 artı 3'üncü dakikada Coman'ın attığı ikinci golle cevap verdi ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada David Alaba ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

13. saniyede kendi kalesine attı

Leon Goretzka'nın 13. saniyede kendi kalesine attığı gol, Bundesliga tarihinde "kendi kalesine atılan en hızlı gol" oldu.

1️⃣3️⃣ SECONDS!



Bayern may have won at Augsburg, but not before Leon Goretzka scored the fastest OWN goal in Bundesliga history 😳pic.twitter.com/AIcnptC5VZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) 15 Şubat 2019