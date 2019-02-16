BUNDESLİGA

Goretzka kendi kalesine attığı golle tarihe geçti

Kendi kalesine en hızlı golü attı

Bayern Münih iki kez geriye düştüğü maçta Augsburg'u 3-2 mağlup etti. Bavyera ekibinde Goretzka, mücadelede kendi kalesine attığı golle Bundesliga tarihine geçti.

Haber Merkezi AA
Bundesliga'da kendi kalesine atılan en hızlı golün sahibi Goretzka oldu.

Bundesliga'da kendi kalesine atılan en hızlı golün sahibi Goretzka oldu.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 22. hafta açılış maçında WWK Arena'da Augsburg'a konuk oldu.

Augsburg'un, 13. saniyede Leon Goretzka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih 17. dakikada Kingsley Coman'ın topu kaleye göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip 24. dakikada Ji Dong-Won'un meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru 2-1 yaptı. Bayern Münih bu gole 45 artı 3'üncü dakikada Coman'ın attığı ikinci golle cevap verdi ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada David Alaba ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

13. saniyede kendi kalesine attı

Leon Goretzka'nın 13. saniyede kendi kalesine attığı gol, Bundesliga tarihinde "kendi kalesine atılan en hızlı gol" oldu.

  • Bayern Münih bu galibiyetle puanını 48'e çıkararak bir maç eksiği bulunan ve 50 puanla lider koltuğunda oturan Borussia Dortmund ile puan farkını 2'ye düşürdü. Augsburg ise 18 puanla 15. sırada kaldı.

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