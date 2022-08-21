Kim Min-Jae Serie A'ya alıştı: Sadece savunmuyor gol de atıyor Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae yeni takımına çabuk ısındı. Güney Koreli savunma oyuncusu performansıyla takdir toplarken Monza ile oynanan karşılaşmada attığı golle de dikkatleri üzerine çekti.

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