Kim Min-Jae Serie A'ya alıştı: Sadece savunmuyor gol de atıyor

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.
Güney Koreli savunma oyuncusu maçlardaki defansif aksiyonlarının yanı sıra Monza maçında bir de gol attı.
Serie A'daki ilk golünü atma başarısı gösteren Kim Min-Jae, Napoli taraftarının ilgi odağı haline geldi.
İşte Kim Min-Jae'nin golü;
Kim Min-jae, Napoli formasıyla ilk golünü atıyor! 😍 @akonavic
#NapoliMonza #SerieA pic.twitter.com/ooucMZsdqj
Kim Min-jae, Napoli formasıyla ilk golünü atıyor! 😍 @akonavic