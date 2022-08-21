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Kim Min-Jae Serie A'ya alıştı: Sadece savunmuyor gol de atıyor

Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae yeni takımına çabuk ısındı. Güney Koreli savunma oyuncusu performansıyla takdir toplarken Monza ile oynanan karşılaşmada attığı golle de dikkatleri üzerine çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kim Min-Jae Serie Aya alıştı: Sadece savunmuyor gol de atıyor
Kim Min - Jae

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Güney Koreli savunma oyuncusu maçlardaki defansif aksiyonlarının yanı sıra Monza maçında bir de gol attı.

Serie A'daki ilk golünü atma başarısı gösteren Kim Min-Jae, Napoli taraftarının ilgi odağı haline geldi.

İşte Kim Min-Jae'nin golü;
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