PREMİER LİG

Klopp: Şampiyon olduktan sonra durmak istemiyoruz

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, şampiyonluğu garantiledikten sonra da kazanabilecekleri her şeyi kazanmak istediklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Klopp yönetimindeki Liverpool, Premier Lig'de 82 puanla zirvede yer alıyor.

Klopp yönetimindeki Liverpool, Premier Lig'de 82 puanla zirvede yer alıyor.

Fotoğraf: Phil Noble / Reuters

İngiliz basınına konuşan 52 yaşındaki Alman teknik adam Klopp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlamasıyla sahalara da geri dönecekleri için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Futbolu çok özlediğini aktaran Klopp, "Şampiyonluğa çok yakın olduğumuzu biliyoruz, ancak henüz garantilemedik. Alabileceğimiz 27 puan daha var ve biz hepsini kazanmayı deneyeceğiz. İki üç maç kazanıp şampiyon olduktan sonra durmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kupayla tören yapacağımıza söz veriyorum"

Şampiyonluk kutlamalarına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Eğer şampiyon olursak önce takım arasında kutlayacağız, izin verilince de taraftarlarımızla kutlama yapacağız. Kupayla tören yapacağımıza söz veriyorum, ne zaman olursa olsun, bunun ne önemi var. Sadece herkesin gelebileceği bir güne ihtiyacımız var" şeklinde görüş belirtti.

En yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunan Klopp yönetimindeki Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmaya çok yaklaştı.

  • Premier Lig, 13 Martta koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. 28 Mayıs'ta antrenmanlara başlayan Premier Lig futbolcularına, haftada iki kez koronavirüs testi yapılıyor.


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