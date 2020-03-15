3.LİG

Kocaelisporlu taraftarlardan virüs önlemli uğurlama

Kocaelispor taraftar grubu ‘Hodri Meydan’, tüm liglerin koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü stadyuma uğurladı.

Haber Merkezi DHA
Koruyucu elbise ve maskeli bir şekilde takım otobüsünü karşıladılar.

Koruyucu elbise ve maskeli bir şekilde takım otobüsünü karşıladılar.

Fotoğraf: Alişan KOYUNCU / DHA

Kocaelisporlu taraftarlar, TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Kocaelispor’un, 1877 Alemdağ takımı ile oynanacağı karşılaşmanın koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü uğurladı.

Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.

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