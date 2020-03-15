Kocaelisporlu taraftarlardan virüs önlemli uğurlama

Kocaelisporlu taraftarlar, TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Kocaelispor’un, 1877 Alemdağ takımı ile oynanacağı karşılaşmanın koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü uğurladı.
Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.
Kocaelisporlu taraftarlar, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü stadyuma uğurladı pic.twitter.com/NsPH0bgWiy
Kocaelisporlu taraftarlar, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü stadyuma uğurladı pic.twitter.com/NsPH0bgWiy— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Mart 2020
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