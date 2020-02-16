Konyaspor evinde galibiyeti unuttu

Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu. Yeşil beyazlılar bu sonuçla birlikte iç sahada galip gelememe istikrarını sürdürdü.

Konyaspor iç sahadaki son maçını ligin 6. haftasında Kayserispor'u 2-1 yenerek elde etmişti. Yeşil beyazlılar bu maçtan sora sahasında oynadığı 8 maçta 5 mağlubiyet alırken 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Konyaspor BTC Turk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 1-0, Trabzonspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-0, Göztepe'ye 3-1 mağlup olurken, Gençlerbirliği ile 1-1, Gaziantep FK ile 0-0 ve Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

Yeşil beyazlılar iç sahadaki galibiyet hasretini 24. haftasında sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa karşısında dindirmeye çalışacak.

536 dakika sonra sahasında gol attı

Konyaspor, sahasında galip gelemediği gibi gol atmayı da başaramıyor. Yeşil beyazlı ekip iç sahadaki son golünü 2 Kasım tarihinde ligin 10. hafta maçında Gençlerbirliği karşısında bulmuştu. Ömer Ali Şahiner'in Göztepe maçının 34. dakikasında attığı golle yeşil beyazlı ekip iç sahada 536 dakika sonra golle tanışmış oldu.