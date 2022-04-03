Konyaspor Göztepe'yi farklı geçti: Galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve ikincilik koltuğunu Fenerbahçe'den geri aldı. Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin galibiyet hasreti de 8 maça çıktı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28. dakikada Oğulcan Ülgün ve 71. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti. Ayrıca Göztepe'de Cherif Ndiaye 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 58'e yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı. Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Göztepe ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.