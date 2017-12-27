ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Konyaspor-Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyasporlu oyuncuların gol sevinci.

Konyasporlu oyuncuların gol sevinci.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Atiker Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu performansını kupaya yansıtamadı. Bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Konyaspor'a galibiyeti getiren tek gol ise 31. dakikada Ali Çamdalı'dan geldi.

  • Bu sonuçla yeşil beyazlılar, 16, 17 veya 18 Ocak'ta oynanacak olan rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

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