Konyaspor-Trabzonspor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Atiker Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu performansını kupaya yansıtamadı. Bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Konyaspor'a galibiyeti getiren tek gol ise 31. dakikada Ali Çamdalı'dan geldi.