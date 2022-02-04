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Konyaspor zirvenin peşini bırakmıyor: Bytyqi galibiyeti getirdi

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olan Konyaspor, evinde ağırladığı GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil beyazlıların galibiyet golünü Bytyqi attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor zirvenin peşini bırakmıyor: Bytyqi galibiyeti getirdi
Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ve ekibi olumlu sonuçlar almaya devam ediyor.

Maçtan dakikalar;

10. dakikada Michalak’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim’in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarıya çıktı.

21. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Guilherme, Ahmed Hassan ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Guilherme’nin sol çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan’da kaldı.

27. dakikada Guilherme’nin sol kanattan kullandığı kornerde Adil’den seken top Abdülkerim’in önünde kaldı. Bu oyuncunun kale önü sağ çaprazından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ancak hakem Cüneyt Çakır Rahmanovic’in kaleci Okan’a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Detaylar geliyor...

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Konyaspor zirvenin peşinde

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