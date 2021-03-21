Konyaspor'dan kritik galibiyet

Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.
Alınan bu galibiyetin ardından Konyaspor puanını 36'ya yükseltti. Alanyaspor ise 49 puanda kaldı. Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Alanyaspor 3 hafta sonra kaybetti
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aytemiz Alanyaspor, 31. haftada deplasmanda Konyaspor'a 1-0 kaybetti. Böylece Akdeniz ekibi, 3 hafta sonra mağlubiyet yüzü gördü.
4 maç sonra kazandı
Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor, ligde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. Yeşil-beyazlılar oynadıkları son 4 karşılaşmada 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik almıştı.