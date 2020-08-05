Kopenhag-Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'de şampiyonu Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Kopenhag'a konuk oluyor. Temsilcimiz ilk maçı İstanbul'da 1-0 kazanarak skor avantajı elde etmişti.
İlk 11'ler belli oldu
Medipol Başakşehir'in 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Vica, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.
Kopenhag'ın ilk 11'i: Johnsson, Boilesen, Bjelland, Nelsson, Varela, Zeca, Mudrazija, Biel, Falk, Kaufmann, Wind.
Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
- Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanacan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması Türkiye saati ile 19.55'te başlayacak. Futbolseverler bu mücadeleyi beINSPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.
Zor bir maç olacak
- İstanbul Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Demba Ba ise yaptığı açıklamada, "Yarın için zor bir maç olacağını söyleyebilirim. İlk maçta edindiğimiz ufak da olsa bir avantajımız var. Karşımızda organize bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de sezon başından bu yana en iyi oyunumuzu sahaya koymaya çalışıyoruz, yarın da böyle olacak. Ayrıca seyircisiz ortam futbol için en ideal ortam değil bunun da farkındayız" şeklinde konuştu.
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