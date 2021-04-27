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​Kral Fransa’yı salladı: Lille'i şampiyonluğa taşıyor

Kral Fransa’yı salladı: Lille'i şampiyonluğa taşıyor

Fransa, Lyon maçında attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle Lille’i sırtlayan milli futbolcumuz Burak Yılmaz’ı konuşuyor. Burak’ın tarihi performansını manşetlerine taşıyan Fransız gazeteleri, ‘Kral Burak’ ifadesi kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kral Fransa’yı salladı: Lillei şampiyonluğa taşıyor
Burak Yılmaz

Fransa’da Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Fransa Ligue 1’de 34. hafta maçında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Lyon’a konuk olan Lille, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak haftayı lider kapatmayı başardı. Attığı 2 gol ve yaptığı asistle dikkat çeken Burak Yılmaz için Fransa spor basını övgü dolu ifadeler kullandı. Fransa’nın önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe, “Lyon karşısında parıldayan Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almasını sağladı. Maça kötü bir başlangıç yapan takımını yeniden canlandırdı” dedi. Ayrıca milli futbolcumuz, aldığı 9 puanla L’Equipe tarafından haftanın en iyi oyuncusu seçildi. RMC Sport ise, “Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz’ın 2 golüyle bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışında kontrolü yeniden devraldı” ifadelerine yer verdi.

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LİDER, GOLCÜ, PASÖR, AĞABEY

  • France Football, Burak Yılmaz için “Lider, golcü, pasör, ağabey, Kral Burak Yılmaz” başlığını atarken, “Ne oyuncu ama! Tek başına Lille’i taşıdı. Kral Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten fazla” ifadelerini kullandı. Foot Mercato ise 2 gol atan tecrübeli futbolcunun maçın adamı olduğu vurgulayarak, “Lille’ kahramanının ayağından bulduğu iki golle 3-2 kazanmayı başardı” cümlesine yer verdi. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, maçın ardından Burak Yılmaz ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, “Burak, Türkiye’de şampiyonluk kazanmaya alışmış bir oyuncu. Büyük kulüplerde oynadı. Rekabete odaklandığını görebiliyorsunuz. Kararlıydı. PSG, Monaco ve Lyon’da fark yaratan hep ön alan oyuncuları. Burada da öyle oldu” dedi.
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