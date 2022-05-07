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Kuntz Başakşehir Galatasaray maçını tribünden takip etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesini tribünden takip ediyor. Alman çalıştırıcı ve ekibi karşılaşmadan notlar aldı.

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Haber Merkezi İHA
Kuntz Başakşehir Galatasaray maçını tribünden takip etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz

Süper Lig’in 36. haftasında Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan locada maçı takip eden Kuntz, yardımcıları ile birlikte müsabaka hakkında notlar aldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grupta buluna A Milli Futbol Takımı ilk maçını 4 Haziran'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Fareo Adaları ile oynayacak. Bu karşılaşma öncesi potansiyel Milli takıma çağırılacak oyuncuları tespit etmek için çalışmalarını sürdüren Kuntz ve ekibinin yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını da izlemesi bekleniyor.
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