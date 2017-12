32 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lassana Diarra'nın BAE ekiplerinden Al Jazira ile olan sözleşmesi feshedildi.

Kulüp yaptığı açıklamada kararın ortak bir şekilde alındığını bildirdi. Fransız yıldız geçtiğimiz şubat ayında Marsilya'dan ayrılarak Al Jazira ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Adı sık sık Türk kulüpleriyle de anılan Lassana Diarra'nın bundan sonraki adresi merak konusu oldu.