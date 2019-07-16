SERİE A

Lecce taraftarları Burak Yılmaz'a beste yaptı

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'nin transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Beşiktaşlı Burak Yılmaz için İtalyan kulübünün en önemli taraftar grubu bir beste yaptı. Grubun bu bestesi, kısa sürede internette büyük yankı uyandırdı.

Haber Merkezi DHA
Lecce taraftarı transfer edilmesini istedikleri Burak Yılmaz için beste yaptı.

Lecce taraftarı transfer edilmesini istedikleri Burak Yılmaz için beste yaptı.

Fotoğraf: DHA

Bestenin içeriğinde Burak Yılmaz'ı takımda ne kadar çok görmek istediklerini belirten grup, ayrıca takımın CEO'su Mauro Meluso'ya göndermede bulundu.

Meluso'nun İtalyan forvet Simone Zaza için de teklifte bulunduğunun gündeme düşmesi üzerine taraftar grubu, "Meluso'nun Zaza'ya odaklandığını okuyoruz ama biz onu istemiyoruz, Burak Yılmaz'ı istiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi. Grup ayrıca takımın diğer forveti La Mantia ile Burak'ın çok iyi bir ikili olabileceğine de vurgu yaptı.

Bestenin içerisinde geçen diğer sözler de şu şekilde;

  • "Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider
  • Ancak Beşiktaş pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor
  • Ben Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum
  • Ama Burak, ama Burak, ama Burak
  • Hangi kahrolası zaman geliyor bu Burak Yılmaz
  • Her gün gazetelerde onun buraya geleceğini okuyorum
  • Ancak o hala Beşiktaş'ta
  • Ama Burak, ama Burak, Ama Burak
  • Şimdi de Meluso'nun Zaza'ya göz diktiğini okuyorum
  • Ama hayır, biz Burak Yılmaz'ı istiyoruz"

'Osmanlılı golcü ne zaman geliyor?'
Yeni Şafak

'Osmanlılı golcü ne zaman geliyor?'

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'nin transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Beşiktaşlı Burak Yılmaz için İtalyan kulübünün en önemli taraftar grubu bir beste yaptı.'Meluso'm benim,Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye giderAncak Beşiktaş pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor Ben Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorumAma Burak, ama Burak, ama Burak Hangi kahrolası zaman geliyor bu Burak YılmazHer gün gazetelerde onun buraya geleceğini okuyorumAncak o hala Beşiktaş'taAma Burak, ama Burak, Ama BurakŞimdi de Meluso'nun Zaza'ya göz diktiğini okuyorumAma hayır, biz Burak Yılmaz'ı istiyoruz'

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