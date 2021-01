Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lille sahasında Dijon'u ağırladı. Mücadeleye milli oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında rakip oyuncunun hatasını affetmeyen Yusuf Yazıcı, attığı golle takımını mücadelede 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmayı Lille'in kazanması durumunda, Fransız ekibi 48 puanla ligde liderlik koltuğuna oturacak.

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Dijon maçı haricinde bu sezon Lille formasıyla oynadığı 24 maçta, 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Yusuf Yazıcı'nın attığı gol

Le but de Yusuf Yazici 🇹🇷 qui permet au LOSC de mener ce match 1-0 !



DOUBLE Y 😎🔥

pic.twitter.com/wpF0nyk9fu — Joueurs Turcs🇹🇷 (@JoueursTR) January 31, 2021