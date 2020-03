Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi: Şampiyon belli oldu

LKL'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında bir salgın ilan etti. Bu nedenle LKL yönetimi, 2019/2020 LKL sezonunu sona erdirmeye ve güncel sıralamada ilk sırada bulunan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olmasına karar verdi. Bu konuda, taraftarlardan, spor camiasından ve sponsorlarımızdan destek bekliyoruz. Bu kararın uzun vadede hem kulüpler hem de lig üzerinde büyük finansal etkileri olacaktır ama hayat ve sağlık, çok daha önemli geliyor. LKL yönetimi, oyuncular, çalışanlar ve toplum için en güvenli kararı vermiştir."

Zalgiris 24 haftası geride kalan ligde aldığı 22 galibiyet ile ilk sırada yer alırken, Rytas Vilnius 17 galibiyet ile 2'nci sırada bulunuyordu.