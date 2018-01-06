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Liverpool Riyad Mahrez'i transfer edecek

Liverpool Coutinho'nun alternatifini buldu

Liverpool, Brezilyalı oyuncusu Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya transferi halinde yıldız ismin yerini Riyad Mahrez ile dolduracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahrez bu sezon çıktığı 22 lig maçında 7 gol atarken 7 de asist yaptı.

Mahrez bu sezon çıktığı 22 lig maçında 7 gol atarken 7 de asist yaptı.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, adı son dönemlerde sıkça Barcelona ile anılan oyuncusu Philippe Coutinho'nun alternatifini buldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızılar, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusunu kadrosuna katacak. İngiliz ekibi yıldız futbolcu için kulübü ile görüşmelere başlamış durumda.

  • Mahrez'in Leicester City ile olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor.

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