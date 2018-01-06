Liverpool Coutinho'nun alternatifini buldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, adı son dönemlerde sıkça Barcelona ile anılan oyuncusu Philippe Coutinho'nun alternatifini buldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızılar, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusunu kadrosuna katacak. İngiliz ekibi yıldız futbolcu için kulübü ile görüşmelere başlamış durumda.

Mahrez'in Leicester City ile olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor.