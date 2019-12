Liverpool ve Napoli son 16'da

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasının son haftası, 2 karşılaşmayla başladı.

Kupanın son sahibi Liverpool, Salzburg deplasmanından Keita'nın 57 ve Salah'ın 58. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 galip ayrıldı.

GET IN THERE!!



GROUP E WINNERS. BRING ON THE LAST 16!

Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Napoli, Genk'i 4-0 yendi. Ev sahibi Napoli'nin gollerini Milik (3) ve Mertens attı.

⏱ 90'+1' | Full Time

⚽ #NAPGEN 4-0



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Kb6mtd9CSY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

Genk'te forma giyen 17 yaşındaki Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu. Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.

Puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 12 puana sahip Napoli de 2. olarak son 16 turuna yükseldi. Grubu 3. sırada bitiren Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.

E Grubu'ndaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: