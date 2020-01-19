PREMİER LİG

Liverpool yenilmiyor

İngiltere liginin zirvesindeki Liverpool, Manchester United'ı 2-0 yenerek en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 16 puana çıkardı.

Haber Merkezi AA
Liverpool 22. maçında 21 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Liverpool 22. maçında 21 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Fotoğraf: CARL RECINE

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, haftanın kapanış mücadalesinde Manchester United'ı ağırladı. Liverpool, Van Dijk'ın 14 ve Salah'ın 90 3'üncü dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Peş peşe 13. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 64'e, ligdeki yenilmezlik serisini ise 39 karşılaşmaya çıkardı. Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı da 16 puana yükseltti.

  • Günün diğer maçında ise ligin 3. sırasındaki Leicester City, konuk olduğu Burnley'ye 2-1 yenildi ve 45 puanda kaldı.


Liverpool, Premier Lig'deki 22. maçında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti ve 21 galibiyet, 1 beraberlikle puanını 64'e yükseltti.⚽️ 15' Van Dijk⚽️ 90+2' Salah pic.twitter.com/zuQDOvyeGc

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