Liverpool'un taraftar grubu kulüplerini desteklemeyeceklerini açıkladı

İngiltere’den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, İspanya’dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İtalya’dan da Milan, Inter ve Juventus’un yer aldığı Avrupa Süper Ligi’nin kurulduğunun açıklanması sonrasında tepkiler sürüyor.

UEFA, resmi internet sitesinden konuyla ilgili sert bir açıklama yaparken, Almanya, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerdeki kulüpler, bu yapılanmada yer almayacaklarını ifade etti.

Yaşanan gelişmelerin ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ve Chelsea taraftarları da Avrupa Süper Ligi’ne tepki gösterdi.

Liverpool taraftarları, Anfield Road’a gelerek Avrupa Süper Ligi’ne karşı olduklarını belirten pankartlar astı ve şu açıklamayı yaptı;

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"Mali açgözlülüğü, oyunun bütünlüğünün önüne koyan bir kulübü artık desteklemeyeceğiz"