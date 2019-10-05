Lloris'in kolu kırıldı: Türkiye'ye karşı oynayamayacak

Premier Lig'de Brighton'a konuk olan Tottenham'da sakatlık şoku yaşandı. Karşılaşmanın 3. dakikasında kolu üzerine düşen Fransız kaleci Hugo Lloris, acılar içerisinde yerde kaldı.
Lloris'e ilk müdahale saha içinde yapılırken 32 yaşındaki file bekçisinin kolunun kırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
- Fransa Milli Takımı'nın as kalecisi olan Lloris, EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak İzlanda ve Türkiye maçlarında da forma giyemeyecek.
Hugo Lloris'in kolunun kırılma anı pic.twitter.com/IVvNoKYszD
Hugo Lloris'in kolunun kırılma anı pic.twitter.com/IVvNoKYszD— Tottenham Türkiye (@TR_Tottenham) 5 Ekim 2019
Yorum