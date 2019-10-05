Lloris'in kolu kırıldı: Türkiye'ye karşı oynayamayacak
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Lloris'in kolu kırıldı: Türkiye'ye karşı oynayamayacak

Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris'in, Brighton ile oynanan karşılaşmada kolu kırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lloris acılar içerisinde yerde kaldı.

Lloris acılar içerisinde yerde kaldı.

Fotoğraf: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

Premier Lig'de Brighton'a konuk olan Tottenham'da sakatlık şoku yaşandı. Karşılaşmanın 3. dakikasında kolu üzerine düşen Fransız kaleci Hugo Lloris, acılar içerisinde yerde kaldı.

Lloris'e ilk müdahale saha içinde yapılırken 32 yaşındaki file bekçisinin kolunun kırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

  • Fransa Milli Takımı'nın as kalecisi olan Lloris, EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak İzlanda ve Türkiye maçlarında da forma giyemeyecek.

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