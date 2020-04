Lokomotiv Moskovalı Innokenty Samokhvalov hayatını kaybetti

Rusya Premier Lig ekiplerinden, Lokomotiv Moskova’da forma giyen Innokenty Samokhvalov, bireysel olarak yaptığı idman sırasında hayata gözlerini yumdu. 22 yaşındaki oyuncu için hastaneden yapılan açıklamada vefatının kalp yetmezliğinden kaynaklandığı bildirildi.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Samokhvalov için kulübü, "Ailemiz büyük bir üzüntü içinde. Ailemize ve arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Rusya 2.Lig ekiplerinden Kazanka’dan Lokomotiv Moskova’ya transfer olan Samokhvalov, bu sezon A takımla maça çıkmadı.