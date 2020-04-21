Lokomotiv Moskovalı Innokenty Samokhvalov hayatını kaybetti

Rusya Premier Lig ekiplerinden, Lokomotiv Moskova’da forma giyen Innokenty Samokhvalov, bireysel olarak yaptığı idman sırasında hayata gözlerini yumdu. 22 yaşındaki oyuncu için hastaneden yapılan açıklamada vefatının kalp yetmezliğinden kaynaklandığı bildirildi.
Evli ve bir çocuk sahibi olan Samokhvalov için kulübü, "Ailemiz büyük bir üzüntü içinde. Ailemize ve arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.
- Rusya 2.Lig ekiplerinden Kazanka’dan Lokomotiv Moskova’ya transfer olan Samokhvalov, bu sezon A takımla maça çıkmadı.
We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.
He had a wife and a son.
Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d
We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.
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