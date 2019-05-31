MİLLİ TAKIM

Löw hastanelik oldu

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, atardamar zedelenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Joachim Löw

Joachim Löw

Fotoğraf: Mustafa Yalçın / AA

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Löw'ün, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ve Estonya ile oynanacak maçlarda takımının başında olamayacağı belirtildi.

Löw'ün durumunun iyi olduğu ancak doktor raporu doğrultusunda birkaç hafta takımın başında yer almayıp dinleneceği aktarıldı.

Açıklamada, Löw'ün yokluğunda yardımcısı Marcus Sorg'un bu görevi yapacağı kaydedildi.

  • Alman basınında Löw’ün üzerine dambıl düşmesi sonucu dolaşım bozukluğu yaşadığı ifade edildi.


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