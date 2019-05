Löw hastanelik oldu

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Löw'ün, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ve Estonya ile oynanacak maçlarda takımının başında olamayacağı belirtildi.

Löw'ün durumunun iyi olduğu ancak doktor raporu doğrultusunda birkaç hafta takımın başında yer almayıp dinleneceği aktarıldı.

Açıklamada, Löw'ün yokluğunda yardımcısı Marcus Sorg'un bu görevi yapacağı kaydedildi.

Alman basınında Löw’ün üzerine dambıl düşmesi sonucu dolaşım bozukluğu yaşadığı ifade edildi.