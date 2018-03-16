MİLLİ TAKIM

Lucescu Serdar Gürler'i şaşırttı

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı takıma seçileceğini düşünmediğini ifade eden Osmanlısporlu Serdar Gürler'i de aday kadroya davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lucescu Milli Takım'ın başında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Lucescu Milli Takım'ın başında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

A Milli Takımımızın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

Sürpriz isimlerin yer aldığı kadroda en dikkat çeken Osmanlıspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Serdar Gürler oldu. Bunun nedeni ise başarılı futbolcunun kadroların açıklanmasından kısa bir süre önce milli takıma seçilmeyeceğini ifade etmesiydi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucesu, oynanacak özel maçlara Serdar Gürler'i de çağırdı ve genç oyuncuyu yanılttı.

Serdar Gürler ne demişti?

  • "Amatör kümedeki futbolcuya da sorsanız milli takımda oynamak ister. Osmanlıspor'dan sonraki hedefim tabii ki milli takım ama beni çağıracağını açıkçası düşünmüyorum. İlk yarıda 7 gol atmış, 5 asist yapmışım, çağırmamış beni. Şimdi sakatlıktan yeni çıkmışım. 'Çağırmayacak' diye düşünüyorum."

Serdar Gürler bu sezon Osmanlıspor formasıyla çıktığı 27 maçta 8 gol atarken 6 da asist kaydetti.
Serdar Gürler bu sezon Osmanlıspor formasıyla çıktığı 27 maçta 8 gol atarken 6 da asist kaydetti.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu;

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