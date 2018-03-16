Lucescu Serdar Gürler'i şaşırttı

A Milli Takımımızın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

Sürpriz isimlerin yer aldığı kadroda en dikkat çeken Osmanlıspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Serdar Gürler oldu. Bunun nedeni ise başarılı futbolcunun kadroların açıklanmasından kısa bir süre önce milli takıma seçilmeyeceğini ifade etmesiydi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucesu, oynanacak özel maçlara Serdar Gürler'i de çağırdı ve genç oyuncuyu yanılttı.

Serdar Gürler ne demişti?

"Amatör kümedeki futbolcuya da sorsanız milli takımda oynamak ister. Osmanlıspor'dan sonraki hedefim tabii ki milli takım ama beni çağıracağını açıkçası düşünmüyorum. İlk yarıda 7 gol atmış, 5 asist yapmışım, çağırmamış beni. Şimdi sakatlıktan yeni çıkmışım. 'Çağırmayacak' diye düşünüyorum."

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu;

