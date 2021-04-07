Manchester City Foden'ın son dakikalardaki golüyle Dortmund'u yıktı

Dünya

Yunanistan'ın 'Türkiye ile anlaşmalarınızı iptal edin' çıkışına Libya'dan yanıt: Anlaşma devam edecek

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamleleri karşısında eli oldukça zayıflayan Yunanistan, Libya'da göreve yeni gelen hükümet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in başını çektiği heyet ile yapılan görüşmelerden "İki ülke arasındaki çıkarlar doğrultusunda diplomatik ilişkiler yeniden tesis edilmeli" mesajı paylaşıldı. Miçotakis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libya'nın Türkiye ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Ankara ile imzalanan anlaşmanın devam edeceğini bildirdi.