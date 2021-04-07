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Manchester City Foden'ın son dakikalardaki golüyle Dortmund'u yıktı

Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund'u 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi AA
Manchester City Fodenın son dakikalardaki golüyle Dortmundu yıktı
Manchester Cityli futbolcuların gol sevinci.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadı'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırladı.

Manchester ekibi, 19. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda her iki takım da dengeli bir oyun sergilerken, Borussia Dortmund 84. dakikada Marco Reus ile skora eşitlik getirdi: 1-1.

Manchester City'de 90. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın pasında topu ağlarla buluşturan Phil Foden, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

  • Borussia Dortmund ile Manchester City arasındaki rövanş maçı, 14 Nisan Çarşamba günü Westfalen Stadı'nda oynanacak.

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