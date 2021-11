Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı nefes kesti: 3 puanı Jesus'un golü getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 5. haftasında Manchester City, Messi’li, Neymarlı Fransız devi Paris Saint Germain’i konuk etti. Etihad Stadyumu’nda oynanan mücadele oldukça tempolu başlarken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda PSG, 50. dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle öne geçerken, City, 63. dakikada Raheem Sterling eşitliği yakaladı. 76. dakikada Gabriel Jesus, attığı golle İngiliz ekibine galibiyeti getiren isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City puanını 12 yaparken grup liderliğini de garantiledi. Paris Saint Germain ise 8 puanla ikinci sırada kaldı.

Manchester City-PSG maç özetini izlemek için;

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

A Grubu

Club Brugge: 0 - RB Leipzig: 5

Manchester City: 2 - Paris Saint-Germain: 1

B Grubu

Atletico Madrid: 0 - Milan: 1

Liverpool: 2 - Porto: 09

C Grubu

Beşiktaş: 1 - Ajax: 2

Sporting CP: 3 - Borussia Dortmund: 1

D Grubu

Inter: 2 - Shakhtar Donetsk: 0

FC Sheriff: 0 - Real Madrid: 3