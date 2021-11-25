Spor Şampiyonlar Liginde gecenin maçı nefes kesti 3 puanı Jesusun golü getirdi
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı nefes kesti: 3 puanı Jesus'un golü getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 5. haftasında İngiliz ekibi Manchester City, Paris-Saint Germain’i 2-1 mağlup ederek grup liderliğini garantiledi. Manchester City'nin PSG'yi 2-1 yendiği maçın özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Manchester City-PSG maç özeti ve golleri izle: Mbappe, Sterling ve Gabriel Jesus gol izle
Gabriel Jesus - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 5. haftasında Manchester City, Messi’li, Neymarlı Fransız devi Paris Saint Germain’i konuk etti. Etihad Stadyumu’nda oynanan mücadele oldukça tempolu başlarken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda PSG, 50. dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle öne geçerken, City, 63. dakikada Raheem Sterling eşitliği yakaladı. 76. dakikada Gabriel Jesus, attığı golle İngiliz ekibine galibiyeti getiren isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City puanını 12 yaparken grup liderliğini de garantiledi. Paris Saint Germain ise 8 puanla ikinci sırada kaldı.

Manchester City-PSG maç özetini izlemek için;

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;


A Grubu

  • Club Brugge: 0 - RB Leipzig: 5

  • Manchester City: 2 - Paris Saint-Germain: 1

B Grubu

  • Atletico Madrid: 0 - Milan: 1

  • Liverpool: 2 - Porto: 09

C Grubu

  • Beşiktaş: 1 - Ajax: 2
  • Sporting CP: 3 - Borussia Dortmund: 1

D Grubu

  • Inter: 2 - Shakhtar Donetsk: 0
  • FC Sheriff: 0 - Real Madrid: 3
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