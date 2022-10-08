ÖZET | Manchester City-Southampton: 4-0

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City sahasında Southampton'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Joao Cancelo, 32. dakikada Phil Foden, 49. dakikada Riyad Mahrez ve 65. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Manchester City Premier Lig'de maç fazlasıyla zirvede

Alınan bu galibiyetle birlikte Manchester City puanını 23'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Southampton ise 7 puanda kaldı. Gelecek hafta Manchester City deplasmanda Liverpool'un konuğu olacak. Southampton ise sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.

Erling Haaland durdurulamıyor

Manchester City'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland durdurulamıyor. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de çıktığı 9 maçta, 15 gol kaydetti. Haaland ayrıca bu sezon toplamda 20 gol kaydetti.

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- Cinayet saati ne yapıyordun?

+ Gol atıyordum.

- Cinayet saatini nereden biliyorsun?

+ Ben hep gol atarım.#ErlingHaaland pic.twitter.com/ryTw557sqk — SPOR (@yenisafakspor) October 8, 2022

Erling Haaland'ın attığı golü izle

Southampton maçına ilk 11'de başlayan Erling Haaland, bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Haaland'ın attığı gol;

🔥 Erling Haaland, yine attı! #PL pic.twitter.com/Fk59k7kJXF — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 8, 2022

Manchester City-Southampton maç özeti izle

Manchester City-Southampton maç özetini izlemek için tıklayınız.

SPOR Alassane Ndao gözyaşlarına hakim olamadı



