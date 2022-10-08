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ÖZET | Manchester City-Southampton: 4-0

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City sahasında Southampton'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada bir kez daha fileleri havalandıran Erling Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de çıktığı 9 maçta, 15 gol kaydetti. Haaland ayrıca bu sezon toplamda 20 gol kaydetti. İngiltere Premier Lig maç özetlerini ve Manchester City-Southampton maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City-Southampton 4-0 maç özeti: Premier Lig maç özetleri izle
Haaland'ın gol sevinci

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City sahasında Southampton'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Joao Cancelo, 32. dakikada Phil Foden, 49. dakikada Riyad Mahrez ve 65. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Manchester City Premier Lig'de maç fazlasıyla zirvede

Alınan bu galibiyetle birlikte Manchester City puanını 23'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Southampton ise 7 puanda kaldı. Gelecek hafta Manchester City deplasmanda Liverpool'un konuğu olacak. Southampton ise sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.

Erling Haaland durdurulamıyor

Manchester City'nin sezon başında Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland durdurulamıyor. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de çıktığı 9 maçta, 15 gol kaydetti. Haaland ayrıca bu sezon toplamda 20 gol kaydetti.

Erling Haaland'ın attığı golü izle

Southampton maçına ilk 11'de başlayan Erling Haaland, bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Haaland'ın attığı gol;

Manchester City-Southampton maç özeti izle

Manchester City-Southampton maç özetini izlemek için tıklayınız.

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