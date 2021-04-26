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Manchester City tarihe geçti: Kupa koleksiyoncusu

İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu finalinde Tottenham'ı 1-0 yenen Manchester City, kupanın sahibi oldu. Manchester ekibi, 9 kez finalde mücadele ettiği organizasyonda 8. kez kupaya ulaştı.

Haber Merkezi AA
Manchester City tarihe geçti: Kupa koleksiyoncusu
City'li futbolcular kupayla poz verdi.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 8 bin seyircinin tribünden takip ettiği final mücadelesinde, lig lideri Manchester City ile Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son vererek yerine eski oyuncularından Ryan Mason'u getiren Tottenham karşılaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 82. dakikada Aymeric Laporte'nin golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Manchester City, 9 kez finalde mücadele ettiği organizasyonda 8. kez kupaya ulaştı. Manchester ekibi, turnuvada üst üste 4 kez kupa sevinci yaşayan ilk takım da oldu.

Manchester City-Tottenham final maçının özeti

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