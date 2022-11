Manchester United kulübü eleştiren Ronaldo'nun posterini stattan kaldırdı

Portekizli yıldız Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun posterini sökerek yanıt verdi.

'Bir formadan fazlası' kampanyasının parçası olarak kulübün tarihindeki 'ikonik' 7 numaralarla birlikte stadın dışına yerleştirilen Ronaldo posteri, Portekizli futbolcunun eleştirilerinden birkaç gün sonra kulüp tarafından kaldırıldı.

Ronaldo, Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." yanıtını vermişti.

Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." demişti.