UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester United Menajeri Solskjaer Başakşehirli yıldıza hayran kaldı

Başakşehir Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam temsilcimiz için belirleyici olan oyuncularla ilgili de konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Solskjaer

Solskjaer

Fotoğraf: MURAD SEZER

Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçı değerlendirdi.

Norveçli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

  • -"PSG ve Leipzig maçında da iyi oynadılar. Bugünün zor olacağını biliyorduk. Kontrataklara karşı dikkatli olmalıydık. 2 güzel gol attı rakibimiz. İkinci yarıda da güzel savunma yaptılar."
  • -"Rafael, Manchester United'a geldiğinde 15 yaşındaydı. İyi bir arkadaş. Bugün çok iyi bir oyun çıkarttı. Hala kalbinde Manchester United var. Onu özlüyoruz."

İstanbul Manchester United’a yine yaramadı

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi. Devler Ligi’ndeki ilk 3 puanını elde eden M.Başakşehir, rakibinin galibiyet serisini de sonlandırmış oldu.

Ayrıca İngiliz ekibi İstanbul’da oynadığı son 3 müsabakayı da yenilgiyle kapattı. 20 Kasım 2012’de Galatasaray’a 1-0 kaybeden Manchester United, 3 Kasım 2016’da da Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmişti.

  • Başakşehir maçından da 2-1 yenik ayrılan kırmızılar, İstanbul’da adeta kabus yaşıyor.

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