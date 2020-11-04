Manchester United Menajeri Solskjaer Başakşehirli yıldıza hayran kaldı

Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçı değerlendirdi.

Norveçli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

-"PSG ve Leipzig maçında da iyi oynadılar. Bugünün zor olacağını biliyorduk. Kontrataklara karşı dikkatli olmalıydık. 2 güzel gol attı rakibimiz. İkinci yarıda da güzel savunma yaptılar."

-"Rafael, Manchester United'a geldiğinde 15 yaşındaydı. İyi bir arkadaş. Bugün çok iyi bir oyun çıkarttı. Hala kalbinde Manchester United var. Onu özlüyoruz."

İstanbul Manchester United’a yine yaramadı

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi. Devler Ligi’ndeki ilk 3 puanını elde eden M.Başakşehir, rakibinin galibiyet serisini de sonlandırmış oldu.

Ayrıca İngiliz ekibi İstanbul’da oynadığı son 3 müsabakayı da yenilgiyle kapattı. 20 Kasım 2012’de Galatasaray’a 1-0 kaybeden Manchester United, 3 Kasım 2016’da da Kadıköy’de Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmişti.

Başakşehir maçından da 2-1 yenik ayrılan kırmızılar, İstanbul’da adeta kabus yaşıyor.