UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester United-Sevilla maç özeti

Manchester United-Sevilla: 1-2

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Sevilla'ya 2-1 mağlup oldu. 0-0'ın rövanşında rakibine yenilen Kırmızı Şeytanlar böylelikle Devler Ligi'ne veda etti. Sevilla adına golleri Ben Yedder atarken Manchester United'ın tek golü Lukaku'dan geldi. Manchester United-Sevilla maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sevilla, Manchester United'ı 0-0'ın rövanşında Old Trafford'da 2-1 yendi. Ben Yedder attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

Sevilla, Manchester United'ı 0-0'ın rövanşında Old Trafford'da 2-1 yendi. Ben Yedder attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

Fotoğraf: Reuters

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde İspanya ekibi Sevilla, 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sevilla, oyuna 72. dakikada giren Wissam Ben Yedder'in 74 ve 78. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlük yakaladı.

Rakibine 84. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle cevap veren Manchester United, kalan bölümlerde eşitliği sağlayamadı.

Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Sevilla, 1957-58 sezonundan bu yana Avrupa futbolunun bir numaralı kupasında ilk kez çeyrek finale çıktı.
  • Daha önce İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Liverpool ve Manchester City ile İtalya'dan Juventus, son 8 takım arasına kalmıştı.

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