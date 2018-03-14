Manchester United-Sevilla: 1-2

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde İspanya ekibi Sevilla, 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Sevilla, oyuna 72. dakikada giren Wissam Ben Yedder'in 74 ve 78. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlük yakaladı.
Rakibine 84. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle cevap veren Manchester United, kalan bölümlerde eşitliği sağlayamadı.
Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Sevilla, 1957-58 sezonundan bu yana Avrupa futbolunun bir numaralı kupasında ilk kez çeyrek finale çıktı.
- Daha önce İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Liverpool ve Manchester City ile İtalya'dan Juventus, son 8 takım arasına kalmıştı.
Sevilla, Manchester deplasmanında 4 dakikada bulduğu 2 golle tur kapısını ardına kadar açtı. #RufflesFutbolCoşkusu pic.twitter.com/8JRVs9Ssv9
Sevilla, Manchester deplasmanında 4 dakikada bulduğu 2 golle tur kapısını ardına kadar açtı. #RufflesFutbolCoşkusu pic.twitter.com/8JRVs9Ssv9— Tivibu Spor (@tivibuspor) 13 Mart 2018
Old Trafford'da son bölüm gol yağmuruna sahne oldu. Lukaku, Manchester adına golü atan isim. #RufflesFutbolCoşkusu pic.twitter.com/aaCVZRnoon
Old Trafford'da son bölüm gol yağmuruna sahne oldu. Lukaku, Manchester adına golü atan isim. #RufflesFutbolCoşkusu pic.twitter.com/aaCVZRnoon— Tivibu Spor (@tivibuspor) 13 Mart 2018
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