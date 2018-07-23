Manchester United'ın eski oyuncusu Tosic Süper Lig'de

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken, yönetim forvet hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Erol Bulut'un forvete takviye istemesi üzerine harekete geçen Malatyalı yöneticiler, son olarak Partizan takımında forma giyen Sırp golcü Zoran Tosic ile prensipte anlaşmaya vardı.

Kulüpten edinilen bilgiye göre yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelerek imza atması bekleniyor.

Kariyeri başarılarla dolu