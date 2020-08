Manuel Fernandes Türkiye'ye mi dönüyor? Resmi açıklama geldi

Daha önce Türkiye’de Beşiktaş forması da giymiş olan Manuel Fernandes’in, Adana Demirspor ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Bu haberler hakkında Adana ekibinden resmi açıklama geldi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Başkan Sancak, "8 tane yabancı oyuncumuz mevcut, tamamıyla yalan haber" ifadelerini kullandı.

Bonservisi elinde

Manuel Fernandes, son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar’da top koşturmuştu. Rus takımı ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcunun şu anda herhangi bir kulüple anlaşması bulunmuyor.